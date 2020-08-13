Япония выделила Кыргызстану около $3 млн в рамках стипендиальной программы

Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь в размере 305 млн японских иен (приблизительно 2,9 млн долларов) в рамках «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов» (JDS) на 2020 японский финансовый год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в посольстве Японии в КР.

По их информации, сегодня состоялось подписание обменных нот по данной программе между послом Японии в КР Маэда Сигэки и Министром финансов КР Бактыгуль Жеенбаевой.

«Программа «JDS» реализуется в Кыргызстане с 2006 года в рамках безвозмездной помощи с целью оказания поддержки правительству КР в области подготовки кадров и развития двусторонних отношений между Японией и Кыргызстаном», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта на этот финансовый год было отобрано 18 государственных служащих на получение в Японии степени магистра и 2 служащих на получение докторской степени, однако в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции по всему миру отбытие данной группы в Японию задержится.

«Всего за период реализации программы 209 государственных и муниципальных служащих были направлены на обучение в Японию по выбранным направлениям на получение магистерской степени и 1 служащий - на получение докторской степени, из них 176 стипендиатов уже вернулись в Кыргызстан, успешно защитив свои диссертации. В данное время они занимают ведущие позиции в ряде министерств и ведомств республики», - указали в посольстве.

В ведомстве добавили, что правительство Японии ожидает, что стипендиаты программы JDS обретут профессиональные знания и повысят свою квалификацию во время обучения, установят контакты и обменяются опытом с участниками из других стран, а в последующем применят приобретенные знания и навыки в решении социально-экономических проблем, и таким образом, внесут свой вклад в развитие страны и повышение благосостояния населения КР.

Как известно, также в ходе мероприятия были подписаны грантовые соглашения между постоянным представителем Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в КР Нэмото Наоюки и Министром финансов КР Бактыгуль Жеенбаевой.