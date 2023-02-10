Исламский банк развития запустит новую страновую стратегию для Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (IsDB) планирует запустить Стратегию странового партнерства для Кыргызстана на период 2023-2025 годов.

Об этом Trend сказал глава Регионального хаба IsDB в Казахстане Ибрагим Шукри.

По его словам, эта стратегия станет ориентиром для операций IsDB в стране в ближайшие годы.

Кроме того, банк одобрил частичное финансирование реконструкции дорожного проекта 4-й фазы Суусамыр-Талас-Тараз в Кыргызстане в декабре 2022 года, добавил он.

"Целью разработки проекта является повышение эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасного перемещения товаров и людей по участку проектной дороги", - пояснил представитель банка.

Кроме того, IsDB изучает несколько проектов в социальном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах на период 2023-2024 годов, сказал он.

В Кыргызстане IsDB осуществляет 10 проектов в транспортном секторе, 8 из которых уже реализованы. Общий объем финансирования проектов в этом секторе составил 131,9 миллиона долларов.

Общий портфель проектов IsDB в Кыргызстане на сегодняшний день составил 421 миллион долларов. В общей сложности в стране присутствует 71 проект банка, из которых 52 уже завершены, в то время как 19 еще находятся в стадии реализации.