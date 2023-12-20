Кыргызстан обсудил строительство солнечной электростанции в Иссык-Куле

БАКУ /Trend/ - Председатель Кабинета министров и Руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с представителями компании "Unigreen energy" из России, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области.

Сообщается, что представители компании поделились информацией о текущем состоянии работ и отметили, что в настоящее время ведется согласование документов с соответствующими органами, а также начаты предварительные работы на месте будущей солнечной электростанции.

Глава Кабинета Министров подчеркнул важность проектов, направленных на развитие возобновляемых источников энергии, и заверил о максимальных усилиях в решении возникающих вопросов, мешающих успешной реализации строительства солнечной электростанции. Кроме того, он поручил включить данный проект в план приоритетных проектов на 2024 год.