Глава Нацбанка Кыргызстана провел встречи в рамках весенних собраний МВФ в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - С 15 по 20 апреля председатель Национального банка Кыргызской Республики Кубанычбек Боконтаев принял участие в весеннем собрании управляющих группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, сообщили в Нацбанке Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в рамках этого мероприятия прошли встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли и директором Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром. На встречах обсуждались экономическая ситуация в Кыргызской Республике и меры макроэкономической политики страны.

Сообщается, что также были проведены дискуссии и обмен мнениями между главами центральных банков, включая участие в швейцарской группе стран МВФ, по вопросам развития мировой экономики и тенденций глобальной инфляции.