Национальный авиаперевозчик Таджикистана запускает новый рейс

БАКУ /Trend/ - Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о запуске рейса по новому маршруту Худжанд - Москва (Внуково) - Худжанд, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Somon Air.

По сообщению авиаперевозчика, рейсы будут выполняться с 1 августа два раза в неделю (по понедельникам и четвергам).

Кроме того, Somon Air с 1 августа увеличивает количество рейсов по маршруту Худжанд - Сургут - Худжанд до двух в неделю. А со 2 августа будет увеличено количество авиарейсов по маршруту Душанбе - Самара - Душанбе.

"Кроме того, с 3 августа Somon Air возобновляет рейсы по маршруту Худжанд - Новосибирск - Худжанд, а с 4 августа – Душанбе - Казань - Душанбе и Душанбе - Москва (Жуковский) - Душанбе", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отметим, что на данный момент национальный авиаперевозчик Таджикистана Somon Air осуществляет перелеты по 24 направлениям, в частности, в Россию, Узбекистан, Китай, Турцию, Казахстан, ОАЭ, Германию.