Туркменистан и МОМ обсудили сотрудничество по противодействию торговле людьми

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Международная Организация по Миграции (МОМ) обговорили вопрос укрепления сотрудничества по противодействию торговле людьми, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана.

Отмечается, что 30 апреля 2020 года между заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым и региональным координатором Международной организации по миграции по странам Центральной Азии Зейналом Гаджиевым состоялась встреча в формате видеоконференции.

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистана с МОМ, в контексте реализации инициативы президента Гурбангулу Бердымухамедова по обеспечению международных транспортных перевозок в чрезвычайных ситуациях.

Сообщается, что участники встречи выделили текущие и перспективные проекты, а также обсуждалось привлечение МОМ к разработке национальных программ.

Отметим, что в прошлом году МОМ проводила в Ашхабаде семинар, на котором была презентация учебного пособия для молодежи, разработанного в рамках проекта «Усиление борьбы против торговли людьми и защита уязвимых мигрантов в Центральной Азии в ответ на региональные и глобальные вызовы».

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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