Мирзиёев провел совещание, посвященное рассмотрению хода реализации приоритетных проектов

2 июля президент Узбекистана провел совещание, посвященное рассмотрению хода реализации приоритетных проектов и перспектив расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с Японией, Республикой Корея и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на совещании особое внимание уделено своевременной реализации действующих проектов и выработке новых предложений по углублению инвестиционного взаимодействия.

Отмечено, что в республике совместно с японскими партнёрами реализуются 48 проектов на сумму 5,6 млрд долларов в таких сферах, как геология, химия и нефтехимия, банковско-финансовый сектор, здравоохранение и образование.

В частности, успешно реализуются проекты по возведению гостиничных комплексов с компанией «ЭчАйЭс», расширению производственных мощностей СП «СамАвто» с компаниями «Исузу» и «Иточу», строительству энергетических блоков на Навоийской ТЭС с привлечениям льготных кредитов Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) и многие другие.

Подчеркнуто, что, несмотря на пандемию, с начала года активизировались взаимные контакты между правительственными и деловыми кругами двух стран, в том числе посредством современных информационных технологий.

В ходе совещания главой государства особо отмечена необходимость расширения практического сотрудничества между Узбекистаном и Японией путём продвижения конкретных экономических программ и проектов.

Двустороннее сотрудничество с Республикой Корея также демонстрирует позитивную динамику в последние годы. С начала года товарооборот достиг 1 млрд долларов, создано 60 новых предприятий с участием корейского капитала, а их общее количество достигло 855.

Кроме того, в результате реализации совместных проектов с Японией и Кореей предусматривается освоение зарубежных инвестиций на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

В целом, практическая имплементация достигнутых договорённостей позволит создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест, увеличить объёмы производства на 4,1 млрд долларов и экспорта на 1,14 млрд долларов.

По итогам визита на высшем уровне в ОАЭ в 2019 году также был подписан солидный пакет двусторонних документов, а также соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Предполагается реализация проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, химии и нефтехимии, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. На сегодняшний день прорабатываются конкретные проекты на сумму свыше 4 млрд долларов, общее количество предприятий с эмиратским капиталом составляет 141.

В ходе мероприятия отмечено, что договоренности с эмиратскими компаниями уже дают свои плоды. Так, компания «Масдар» инвестирует в строительство в Навоийской области ветряной электростанции мощностью 500 МВт, общий объём инвестиций составит свыше 500 млн долларов. При участии Абу-Дабийского фонда развития создана совместная инвестиционная компания с капиталом в 1 млрд долларов. Компания приступила к финансированию первых проектов.

Кроме того, Абу-Дабийский фонд развития участвует в модернизации инфраструктуры города Самарканда. С государственной инвестиционной компанией ОАЭ «Мубадала» ведётся проработка проектов в сфере энергетики, а также по увеличению добычи и глубокой переработке углеводородов.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с «дорожными картами» с Японией, Республикой Корея и ОАЭ.

По обсуждённым на совещании вопросам заслушаны отчёты руководителей причастных министерств и ведомств, определены конкретные меры и задачи.