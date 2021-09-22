Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 22 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 169,989 тысч человек , сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 522 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 212 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 112 человека.

В других регионах: 59 человек в Каракалпакстане, 6 человек в Андижанской области, 5 человек в Бухарской области, 10 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 6 человек в Наманганской области, 47 человек в Самаркандской области , 15 человек в Сырдарьинской области, 11 человек в Сурхандарьинской области, 22 человек в Ферганской области и 8 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 163,985 (+687) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 6 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1,203 человек.