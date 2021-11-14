В Узбекистане опубликованы данные по импорту автобензина в январе-сентябре
БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2021 года Узбекистан импортировал 289 миллионов литров автомобильного бензина, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
Сумма импортированного бензина за девять месяцев 2021 года составила 104 миллиона долларов.
Импорт автомобильного бензина увеличился на 137 миллионов литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основные страны-экспортеры бензина в Узбекистан: Россия (140,5 миллиона литров), Туркменистан (126,8 миллиона литров), Казахстан (16 миллионов литров), Ирак (3,6 миллиона литров).
(Автор: Натаван Рзаева)
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