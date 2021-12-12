БАКУ /Trend/ - Названы страны - лидеры по импорту продукции из Узбекистана в январе - октябре 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, на первом месте по этому показателю - Китай, увеличивший в январе - октябре импорт из Узбекистана на 30,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,5 миллиарда долларов) - до двух миллиардов долларов, на втором - Россия (1,6 миллиарда долларов), на третьем - Турция (1,3 миллиарда долларов).

За 10 месяцев 2021 года экспорт из Узбекистана составил 12,4 миллиарда долларов, сократившись на 6,7 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (13,3 миллиарда долларов).

Основные страны - импортеры из Узбекистана в январе - октябре 2021 года

Название страны Объем экспорта (тыс. долл.) Афганистан 521 607,2 Китай 2 061 358,5 Кыргызстан 643 423,2 Россия 1 676 595,7 Таджикистан 394 806,9 Турция 1 362 035,9 Казахстан 952 441,7

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)