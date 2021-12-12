Названы страны-лидеры по импорту продукции из Узбекистана
БАКУ /Trend/ - Названы страны - лидеры по импорту продукции из Узбекистана в январе - октябре 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
По данным ведомства, на первом месте по этому показателю - Китай, увеличивший в январе - октябре импорт из Узбекистана на 30,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,5 миллиарда долларов) - до двух миллиардов долларов, на втором - Россия (1,6 миллиарда долларов), на третьем - Турция (1,3 миллиарда долларов).
За 10 месяцев 2021 года экспорт из Узбекистана составил 12,4 миллиарда долларов, сократившись на 6,7 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (13,3 миллиарда долларов).
Основные страны - импортеры из Узбекистана в январе - октябре 2021 года
|
Название страны
|
Объем экспорта (тыс. долл.)
|
Афганистан
|
521 607,2
|
Китай
|
2 061 358,5
|
Кыргызстан
|
643 423,2
|
Россия
|
1 676 595,7
|
Таджикистан
|
394 806,9
|
Турция
|
1 362 035,9
|
Казахстан
|
952 441,7
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)