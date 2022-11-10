Проводится большая работа для популяризации узбекского языка в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Определены специальные задачи, связанные с популяризацией узбекского языка за рубежом, и в частности в Азербайджане.

Об этом сказал Trend директор Центра по обучению основам делопроизводства на государственном языке и повышению квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Иномжон Азимов.

По его словам, исходя из этих задач, создаются клубы узбекоязычных друзей при посольствах за рубежом. На базе этих клубов основной задачей является популяризация узбекского языка и для этого проводится большая работа. В частности, большая работа проводится в направлении открытия клубов друзей узбекского языка и сотрудничества с высшими учебными заведениями для популяризации узбекского языка в Азербайджане.

«Следует отметить, что в Кабинете министров Узбекистана по распоряжению Президента создан отдельный департамент. Это отдел духовности и развития государственного языка. Этот отдел занимается повышением статуса узбекского языка, развитием узбекского языка и популяризацией его в зарубежных странах», - сказал Азимов.

По словам директора Центра, в настоящее время в Узбекистане в равной степени используются две письменности: как кириллица, так и латиница. На основании решения Кабинета министров Узбекистана с 1 января 2023 года страна полностью перейдет на латиницу.

«Согласно указу Президента Республики Узбекистан о развитии государственного языка, с 2020 года ежегодно 21 октября отмечается как праздник узбекского языка. Кроме того, согласно указу Президента, утверждена концепция развития узбекского языка до 2030 года», - сказал Азимов.

Как сказал Trend директор Фонда по развитию узбекского языка Азизбек Эминов, в Узбекистане и Азербайджане проводится большая работа по изучению государственных языков друг друга.

Он отметил, что были подписаны меморандумы о сотрудничестве между академиями наук Узбекистана и Азербайджана. Также проведен ряд мероприятий по обмену опытом.

По словам Эминова, Фонд развития узбекского языка при Кабинете министров осуществляет ряд мероприятий по развитию узбекского языка не только в Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«В частности, перед нами стоит такая основная задача, как подготовка и издание словарей на узбекском языке», - сказал он.

Эминов отметил, что в настоящее время в мире насчитывается около 70 миллионов человек, говорящих на узбекском языке.

«Мы доставляем книги этим людям через посольства Узбекистана во всех странах, в числе которых Азербайджан, Турция, Россия. Кроме того, мы представим толковые словари узбекского языка в Америке, ряде других стран и доставим их тем, кто уже знает узбекский язык, и тем, кто интересуется узбекским языком», - добавил он.

Как сказала Trend доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Муяссар Сапарниязова, Узбекистан и Азербайджан недавно договорились о реализации совместных проектов в сфере сближения тюркских языков и их совместного развития.

«Мы считаем, что нам нужна база имен на азербайджанском, турецком, узбекском языках. И в этом плане нам необходимо сотрудничество. Узбекский и азербайджанский языки, литература и культура близки друг другу, нам есть чему поучиться друг у друга. Поэтому у нас много работы и планов в этом направлении», - сказала Сапарниязова.

В частности, по ее словам, был заключен меморандум между Академией наук Азербайджана и университетом имени Алишера Навои. В рамках этого меморандума открыт Азербайджанский культурный центр имени Физули, также созданы словари узбекского и азербайджанского языков.

«Наш визит в Азербайджан состоялся в рамках проектов, реализуемых в двух наших университетах. Во-первых, это создание резерва национальных названий для производственных предприятий. Вторым нашим проектом было создание толкового орфографического словаря узбекских имен», - сказала Сапарниязова.