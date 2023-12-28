Китайская компания вложит средства на производство электромобилей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Компания Anhui Coronet Tech. Co., LTD из Китая планирует наладить производство электромобилей в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, в этой связи представители компании провели встречу в Торгово-промышленной палате Узбекистана для обсуждения деталей проекта.

На первом этапе планируется вложить $7 миллионов в строительство производственных цехов. На втором этапе компания намеревается увеличить объем инвестиций до $30 миллионов, вкладывая их в установку необходимого оборудования. Планируется, что Anhui Coronet Tech. Co., LTD будет предлагать свои электромобили на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии.

В качестве места для реализации проекта рассматривается свободная экономическая зона в Хорезмской области.