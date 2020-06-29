Постпред Ирана: Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире

Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире.

Об этом сказал посол и постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, ссылаясь на доклад Управления по борьбе с наркотиками и преступностью Организации Объединенных Наций, сообщает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Согласно докладу, опубликованному на прошлой неделе, только Ираном во всем мире было обнаружено 644 тонны от 704 тонны опия, 25 тонн от 97 тонн героина и 21 тонна от 43 тонны морфина», - сказал он.

«Благодаря обнаружению в общей сложности 690 тонн от 844 тонн опия, героина и морфина (что соответствует 82%), Иран является флагманом обнаружения опия и его производных в мире», - добавил он.

По данным ООН, Иран также обнаружил около 100 тонн гашиша в 2018 году.