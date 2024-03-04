Названа явка избирателей на парламентских выборах в Иране

БАКУ /Trend/ - В Иране в голосовании на выборах в парламент 12-го созыва и Совет экспертов 6-го созыва приняли участие 25 миллионов человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди.

По его словам, количество недействительных бюллетеней на выборах составило 5%.

Иранский министр сказал, что в Иране 245 кандидатов получили депутатские мандаты. 45 депутатов будут избраны во 2-м туре выборов, который состоится во 2-м месяце следующего иранского года (20 апреля-20 мая 2024 года). Среди избранных депутатов 11 женщин.

Отметим, что 1 марта в Иране прошли выборы в парламент 12-го созыва и Совет экспертов 6-го созыва.

Около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имели право голоса на выборах. За 290 депутатских мандатов в иранском парламенте боролись 15,2 тысячи человек.

За 88 мест в Совете экспертов боролись 144 кандидата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!