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Турпоток в Ирану в I квартале текущего года вырос на 40%

Экономика Материалы 11 июля 2023 23:38 (UTC +04:00)
Турпоток в Ирану в I квартале текущего года вырос на 40%

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В I квартале текущего 1402 иранского календарного года (начался 21 марта 2023 года) турпоток в Иран увеличился на 40%.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафан.

По его словам, за первые три месяца текущего года Иран посетили около 1,4 млн. иностранных туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Туристический поток в Ирану в 2022 году, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вырос на 39% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы иранской туристической сферы в 2022 году составили $6,2 млрд.

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