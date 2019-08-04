Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе с контрабандным топливом

Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, судно перевозило топливо в арабские страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Al-Mayadeen в Telegram-канале со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

По его информации, на судне находилось 700 тыс. л контрабандного топлива. Как указывает канал, были задержаны семь моряков-иностранцев.

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