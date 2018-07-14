Лейли и Меджнун для бакинских театралов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя завершит свой театральный сезон 15 июля показом детской постановки "Чиполлино" и спектаклем "Лейли и Меджнун", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль "Чиполлино" будет представлен вниманию зрителей в 14:00, он поставлен по повести-сказке итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполлино".

Постановку "Лейли и Меджнун" по мотивам поэмы великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули поклонники театрального искусства смогут посмотреть в 19:00. Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Азербайджана Ниджат Казымов, художник-постановщик – Эльнур Ахундов, музыкальное оформление – Гамид Казымзаде, постановщик трюков – Иса Асадов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

В постановке заняты заслуженные артисты Наиба Аллахвердиева, Лейли Велиева, Насиба Эльдарова, Ниджат Казымов, Нофель Велиев, Эльшан Рустамов, актеры Раззаг Мамедов, Ровшан Аббасов, Эльнур Керимов, Рашад Сафаров, Мехрибан Гусейнова, Гюнель Мамедова, Мехрибан Абдуллаева и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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