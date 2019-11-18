Азербайджанские Квазимодо, Эсмеральда, Священник и Капитан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла первая премьера 110-го театрального сезона - показ спектакля "Paris Notr-Dama ithaf" ("Посвящение Нотр-Дам де Пари"), сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", вышедший в свет в марте 1831 года. Это первый исторический роман на французском языке. Одно из наиболее известных произведений Гюго было переведёно на множество языков, неоднократно экранизировано, по нему поставлены оперы и балет, спектакли и мюзикл. Творческий коллектив театра посвятил спектакль трагическому событию - 15 апреля 2019 года, когда в результате сильного пожара сильно пострадал один из символов французской столицы и мировой архитектуры, католический храм Собор Парижской Богоматери.

На протяжении двух дней спектакль прошел при аншлаге и сопровождался овациями зрителей. Причем, главных героев произведения играли различные актеры: Эсмеральда - Айдан Гасанова и Мехрибан Залыева, Квазимодо - Амрах Дадашов и Ниджат Али, священник Клод Фролло – народный артист Пярвиз Мамедрзаев и заслуженный артист Надир Хасыев, капитан Феб де Шатопер - заслуженный артист - Эмин Зейналлы.

В спектакле были использованы произведения мировых классиков Риккардо Коччанте, Рихарда Штрауса, Томазо Альбинони, Жоржа Бизе и Сэмюэля Барбера.

В спектакле также сыграли – заслуженная артистка Саида Шарифалиева, актеры Ибрагим Ализаде, Хидаят Алиев, Эльхан Исмаилов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов, Самедзаде Хасыев, Шабан Джафаров, Тельназ Гусейнова, Мурад Алиев, Фарид Рзаев, Элеонора Мехтиева, Заур Алиев, Али Керимов и другие.

Автор либретто и постановщик – режиссер Самир Гуламов, автор идеи и художественный руководитель спектакля – заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев.

Дирижер-постановщик и автор оркестровки – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник – Вюсал Рахим, автор текстов к музыкальным сочинениям – секретарь Союза композиторов Азербайджана, поэт Ильгар Фахми, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – Камиль Гасанов, ассистенты режиссера Севиндж Мамедова и Амрах Дадашов.

Действие романа разворачивается в Париже. Началось все с того, что 16 лет назад молоденькая девушка, у которой была прелестная дочка, доверилась цыганке и ненадолго отлучилась. Когда же молодая женщина вернулась - вместо дочки лежало завернутое в тряпки чудовище. Бедная мать, проклиная себя и цыган, помешалась умом. Квазимодо - так назвали подкидыша, она отнесла к Собору и оставила там, сама же добровольно стала затворницей «Крысиной Норы». Над мальчиком сжалился священник и вырастил его, а маленькая Эсмеральда выросла у цыган.

Дети подросли и встретились на празднике возле Собора. Эсмральда, выросшая среди цыган, прекрасно танцевала и показывала разные шутки с помощью козочки. Квазимодо к этому времени стал звонарем, мало того, что он был ужасен - ко всему прочему и оглох. Праздник закончился плохо не только для этих молодых людей, но и для поэта Гренгуара, который ничего не смог заработать и пропал бы не приди к нему на выручку Эсмеральда. Она сжалилась над ним и заключила с ним фиктивный брак, потому что девушке нельзя терять невинность и ко всему прочему она страстно любит капитана Шеба.

Этого капитана она видела всего один раз. Это случилось пред ее замужеством. На нее напали двое мужчин, а красавец Феб спас ее. Теперь сердце юной красавицы принадлежит только ему. Одного нападавшего поймали, им оказался Квазимодо. Бедолагу приговорили к страшному наказанию, и только Эсмеральда его пожалела, когда горбун просил глоток воды. Сердце уродца растаяло, его охватила нежность к этой девушке.

Но не только звонарь влюбился безответно в красавицу, но и настоятель Собора Фролло. Это благодаря его усилиям и равнодушию капитана Феба Эсмиральду казнят. Сердце Квазимодо разрывается на части, он потерял любимую. Он не смог ее уберечь от смерти, но теперь она принадлежит только ему. Теперь он может быть с ней навечно.

Очень часто бывает, что под красотой скрывается подлая и черствая душа.

(Автор: Вугар Иманов)

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