Жемчужины музыки – Международный центр мугама об ашугах Кельбаджара

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама дал старт новому онлайн-проекту "Жемчужины ашугской музыки", пропагандирующему азербайджанское искусство ашугов, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Проект направлен на широкое освещение истории ашугского искусства, творчества его выдающихся представителей, а также перспектив развития данного вида творчества.

В рамках проекта будут представлены видеоархивы, а также кадры выступлений ашугов. Первый выпуск проекта посвящен ашугам Кельбаджара.

Ашугское искусство является одной из древних составляющих азербайджанской музыкальной культуры и презентует устное творчество. Традиционные азербайджанские свадьбы, народные праздники и обряды были связаны с ашугским исполнительством. Основные темы ашугского искусства, славящего духовные ценности и добрые дела – природу, верную любовь, красоту человеческих поступков, свободу и героизм народа, его многовековую историю, борьбу с внешними врагами.

В результате активной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, направленной на защиту, развитие и пропаганду ашугского искусства, в 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде ашугской музыки, среди которых можно отметить многочисленные концерты, проводимые в рамках проекта "Вечера ашугской музыки", а также цикл научно-теоретических дискуссий под названием "Круглый стол" ("Dəyirmi masa"), посвященных ашугскому искусству.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)