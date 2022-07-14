В Лондоне представлены произведения азербайджанских художников с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лондоне при поддержке Института Юнуса Эмре и Центра социально-психологической реабилитации молодежи Dirçəliş прошла выставка "Искусство дипломатии", посвященная 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, сообщила Trend Life участница выставки, руководитель Инклюзивной художественной школы при Центре DOST, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB Кенуль Исмайлова.

На выставке было представлено 56 картин 22 художников. Двое из них - художники с ограниченными возможностями здоровья - Кенуль Исмайлова и Турал Байрамов.

Выставка прошла в Yunus Emre Enstitüsü - London.

Ее организаторами стали руководитель центра Dirçəliş Ислам Бахышалиев и директор Института Юнуса Эмре в Лондоне Мехмет Каракус. В открытии выставки принял участие советник посольства Азербайджана в Лондоне Рашид Вахабзаде. В ходе выставки художникам были вручены дипломы.

"Задача инклюзии - сделать людей с особенностями развития полноправными членами общества, позволить им вести полноценную интересную жизнь. Один из вариантов этого - творческие проекты, которые помогают таким людям наладить контакт с внешним миром. Подобные проекты - отличная возможность продемонстрировать за границей культуру своей страны, талант наших художников, поделиться опытом. Творческие люди всегда черпают вдохновение в подобных поездках, изучают историю, наполняясь впечатлениями", - сказала Кенуль Исмайлова, работы которой ранее экспонировались в Польше, России, Бельгии, Турции, Аргентине, Грузии, Франции и других странах.