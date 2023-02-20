В Баку прошел концерт, посвященный 150-летию Федора Шаляпина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся концерт, посвященный 150-летию выдающегося музыканта, актера, режиссера, писателя, поэта, художника, скульптора, признанного величайшим оперным исполнителем в истории музыки Федора Шаляпина, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

На открытии вечера организатор проекта, старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина поделилась со зрителями важными фактами из жизни и творчества музыканта, рассказала о роли Федора Шаляпина в истории музыки, а также о его юношеских и зрелых годах, проведенных в Баку. Было отмечено, что слава об его уникальном раскатистом басе и мощном таланте драматического актера гремела на весь мир! Федор Шаляпин выступал в самых престижных театрах мира - Большом, Мариинском, Метрополитен-опере. Среди поклонников его таланта были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн. Максим Горький назвал его отдельной "эпохой русского искусства".

Сведения о жизненном и творческом пути артиста были дополнены документальными кадрами и архивными фотографиями, представленными вниманию зрителей.

Концертную программу украсили знаменитые оперные арии, романсы, а также народные песни из репертуара легендарного артиста, прозвучавшие в исполнении Алёны Инякиной, заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, Диляры Керимовой, Ульвии Алиевой, Марьям Юсифовой, Фархада Алекперова, Руслана Персана, Камиллы Имановой, Теймура Кязимова, Эмина Исмаилова, Агшина Худавердиева и Атефе Гарабаги.

Среди гостей были представители дипломатических миссий, общественных организаций, творческой интеллигенции и молодежи.

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