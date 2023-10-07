Издана книга о творчестве народного артиста Ясина Гараева

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет презентация книги, посвященной актеру Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народному артисту Ясину Гараеву, под названием "Alın yazısına inam", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Презентация издания состоится в Государственном театре юного зрителя 12 октября. В книге, написанной заслуженным деятелем искусств, доктором искусствоведения, профессором, театроведом Ильхамом Рагимли, рассказывается о жизни и творчестве народного артиста, посвятившего 50 лет своей жизни театру и кино.

Редактор издания – Джавид Рагимли, художник-оформитель – Ильхам Азизоглу, автор фотографий – Али Алиев.