Вера в предопределение судьбы Ясина Гараева – страницы жизни Мастера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась презентация книги, посвященной ведущему актеру коллектива, народному артисту Ясину Гараеву под названием "Alın yazısına inam" (Вера в предопределение судьбы), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В книге, написанной заслуженным деятелем искусств, доктором искусствоведения, профессором, театроведом Ильхамом Рагимли, рассказывается о жизни и творчестве 77-летнего Мастера, посвятившего более 50 лет своей жизни театру и кино.

Редактор издания – Джавид Рагимли, художник-оформитель – Ильхам Азизоглу, автор фотографий – Али Алиев.

На открытии заслуженный артист Эльнур Бахрамхан поприветствовал зрителей, собравшихся в 95-летнем театральном очаге, рассказав о творческом пути актера.

"Мое детство прошло в этом театре. Первыми актерами, которых я увидел, были Фирангиз Шарифова, Тариэль Гасымов, Ясин Гараев. Это личности, вписавшие свои имена в историю национального театра. Почитать таких мастеров, вспоминать ушедших из мира сего, проводить творческие вечера и мероприятия в их честь, смотреть спектакли, писать статьи и выпускать книги является очень благим делом", - поделилась с гостями директор театра Наида Исмаилзаде, выразив признательность Ильхаму Рагимли за большой труд, и пожелав Ясину Гараеву дальнейших творческих успехов.

Ильхам Рагимли рассказал об истории ТЮЗа, о мастерах сцены (прошлых и настоящих), подчеркнув искусство Ясина Гараева.

"Этот театр для меня родной. На его сцене блистали такие мастера как Юсиф Велиев, Осман Гаджибеков, Сюзан Меджидова. Мне очень жаль, что не было написано книги об этих мастерах. Ясина Гараева знаю с 1975 года и очень рад, что удалось реализовать этот проект", - сказал автор книги.

Выступившие народные артисты Тариэль Гасымов и Гаджи Исмайлов поделились воспоминаниями и выразили добрые пожелания.

В заключение прошла автограф-сессия книги "Alın yazısına inam".

Ясин Гараев родился 22 мая 1946 года в селе Деллер-Джырдахан Шамкирского района. С детства его влекло к актерскому искусству, но по настоянию матери поступил на факультет английского языка Института иностранных языков. Тем не менее, он решил следовать своей мечте. Еще во время учебы стал актером сатирического народного театра "Damğa". Поэтому, бросив учебу в институте, он поступил на факультет актера театра музыкальной комедии Государственного института искусств, после чего отправился на военную службу, а затем, в 1974 году, он был принят в труппу ТЮЗа, где работает по сей день.

"Я выступал на сцене с такими незабываемыми мастерами как один из основателей ТЮЗа Мамедага Дадашов, Агададаш Гурбанов, Сюзанна Меджидова, Гусейнага Садыгов, Сулейман Алескеров, Керим Гасанов, Юсиф Велиев, Джавахир Искендерова, Гюльшан Гурбаной, Агахан Салманлы и другими актерами. До сих пор я помню слова моего учителя Гусейнага Садыгова: "Ясин, ты рожден для ТЮЗа, никогда не меняй этот театр". Многих мы потеряли, и их никто не заменит. Но они навсегда остаются в памяти, потому что для них всегда было главным духовное здоровье и преданность выбранной стезе. Поэтому надо ценить каждый день и час, ежедневно стремится к совершенствованию, ведь все уходит и остаются только деяния. Театр служит сохранению и развитию высоких национальных нравственных и человеческих ценностей. Я верю, что растет талантливая молодежь, которая достойно продолжит наше театральное искусство", - отметил Ясин Гараев.