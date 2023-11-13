В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония награждения победителей Фестиваля детского творчества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония награждения победителей Фестиваля детского творчества, организованного совместно министерством культуры, министерством науки и образования Азербайджана и Центром Гейдара Алиева при генеральном спонсорстве BP Azerbaijan по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии гостям были представлены праздничная программа, работы участников проекта и экспозиция работ мастеров народно-прикладного искусства.

В своем выступлении первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фярган Новрузов подчеркнул, что фестиваль стал значимым событием в культурной и образовательной сферах страны. На фестиваль, который проводится в 22 номинациях (18 индивидуальных и 4 коллективных) в возрастных группах 6-9, 10-13 и 14-17 лет, подали заявки до 27 тысяч участников из всех районов и городов республики, в том числе из Нахчыванской Автономной Республики.

"Забота и внимание к подрастающему поколению, его духовное и личностное развитие, воспитание в духе патриотизма и высоких морально-нравственных ценностей являются одним из основных приоритетных направлений Центра Гейдара Алиева. Этот фестиваль - один из важнейших проектов, проводимых в нашей республике. В нем участвуют наши юные друзья, дети. В то же время Центр Гейдара Алиева ежедневно посещают школьники, которым дается обширная информация в направлении изучения наследия великого лидера Гейдара Алиева, истории и культуры Азербайджана", - отметил Фярган Новрузов.

Руководитель аппарата министерства культуры Ханлар Агаларов подчеркнул, что данный фестиваль призван пробудить у детей интерес к отдельным сферам культуры, поддержать их творческую деятельность.

"Проект, который длился на протяжении нескольких месяцев, вызвал большой интерес и мы смогли достичь поставленной цели, став большим фестивалем культуры. Хотелось бы особо отметить, что фестиваль, наряду с детским творчеством, стимулировал и активизировал деятельность учреждений культуры в регионах страны, привел к приобретению большого опыта", - сказал Ханлар Агаларов.

В состав жюри фестиваля было привлечено более 2 500 экспертов, в проекте работали 320 координаторов и 250 системных администраторов.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли и вице-президент по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе компании BP Бахтияр Асланбейли проинформировали о фестивале.

Было отмечено, что проведение мероприятия, направленного на всестороннее развитие детей, где собралось так много государственных учреждений и частных партнеров, имеет большое значение как в культурной жизни нашей страны, так и в сфере образования. В качестве основных целей фестиваля были обозначены популяризация национальной культуры и искусства, воспитание детей в духе патриотизма, уважения к культуре, искусству и национальным традициям, формирование культурного образа жизни.

Затем состоялась церемония награждения.

Первый этап фестиваля, организованный в профессиональных и любительских категориях, проходил с апреля по июнь в 122 учреждениях по всей республике, а второй - с июля по август. Финальный этап фестиваля прошел с 1 по 9 сентября в Баку в шести учреждениях культуры - Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственном академическом национальном драматическом театре, Международном центре мугама, Национальном музее ковра, Государственном академическом музыкальном театре и Государственной детской филармонии. Целью фестиваля было выявление талантливых детей и молодежи в каждом регионе страны. Основными задачами фестиваля являются пробуждение интереса детей к различным направлениям культуры, эффективное проведение внешкольного времени, привитие художественно-эстетического вкуса, выявление новых талантов, обеспечение активности работников сферы искусства в регионах, развитие творческих способностей одаренных детей.

Также в рамках фестиваля 5 мая в средней школе села Агалы (освобожденное от оккупации село, заново построенное на основе концепции "умное село") Зангиланского района было организовано мероприятие, где выступили 20 детей в таких номинациях, как певческое искусство, исполнение на азербайджанских народных инструментах (тар), фортепиано и художественное чтение.

7 июля на территории Гёйгёльского национального парка был организован детский летний лагерь для 60 юных талантов из учебных заведений городов Гянджа и Нафталан, Дашкесанского, Геранбойского, Гёйгёльского и Самухского районов (входят в Региональное управление культуры Гянджа-Дашкесанского региона), прошедших квалификацию во второй этап в номинациях: народные инструменты, живопись, художественное чтение, певческое искусство, ашугское искусство, сольный национальный танец.

26-27 августа в рамках мероприятий, посвященных первому Дню города Лачин, на территории бульвара (на берегу реки Хакари) был проведен летний лагерь фестиваля с участием около 60 детей, которые прошли в финал фестиваля.

Фото – Заур Мустафаев

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!