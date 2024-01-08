Айгюн Бейляр ушла слишком рано, она еще многое могла сделать в искусстве - Мансум Ибрагимов

БАКУ /Trend Life/ - Безусловно, уход Айгюн Бейляр огромная потеря для нашего искусства. Признаюсь, не знаю, что сказать, она ушла слишком рано, она еще многое могла сделать в творчестве, искусстве.

Как сообщает Trend Life, об этом сказал в понедельник журналистам профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов на церемонии прощания с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр.

Церемония прощания проходит в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде. После этого Айгюн Бейляр будет похоронена на кладбище в поселке Сураханы.

"Своим прекрасным голосом, исполнением она останется в памяти и сердцах азербайджанского народа. Болезнь забрала ее у нас слишком рано. Не верится, что мы говорим об Айгюн Бейляр в прошедшем времени", - отметил народный артист.

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция), где проходила лечение.

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период проходят ее первые выступления на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.

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