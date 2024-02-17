Дому-музею Саттара Бахлулзаде преподнесены новые экспонаты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку, в поселке Амирджан, состоялась презентация экспонатов, преподнесенных в дар дому-музею Саттара Бахлулзаде, сообщает Trend Life.

Директор музея Парзад Абдинова отметила, что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения мастера национальной культуры, живописца, лауреата государственных премий и орденов, народного художника Саттара Бахлулзаде (2.12.1909 – 13.10.1974). Один из основоположников современной национальной пейзажной живописи и импрессионизма внёс значительный вклад в развитие азербайджанского пейзажа 1960-1970-х годов, вписав свое имя золотыми буквами в историю культуры страны. Произведения Саттара Бахлулзаде, воспевающие природу родного края, с большим успехом демонстрировались во многих городах мира. Персональные выставки художника проводились в Алжире, Египте, Ливане, Сирии, Тунисе, Норвегии, Болгарии, Германии, Ираке, Кубе, Канаде, Бельгии, Франции и Японии. В настоящее время произведения выдающегося азербайджанского художника хранятся в галереях и музеях различных стран.

Выступившие заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Севиль Керимова, заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев и другие участники мероприятия рассказали о творчестве мастера кисти, поделились воспоминаниями.

Народный художник Гусейн Хагвердиев подарил музею свою новую работу - статую Саттара Бахлулзаде, выполненную из гипса, а также представил презентацию слайдов картин Саттара Бахлулзаде. Директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов представил подаренный музею "Портрет Саттара Бахлулзаде", созданный председателем Международного общества акварелистов Атануром Доганом. Основатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу передал в дар музею архивные слайды Саттара Бахлулзаде.

Гостям был представлен видеоматериал о работах великого мастера, организована экскурсия по Дому-музею Саттара Бахлулзаде.

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