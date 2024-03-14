Из Польши в Азербайджан: таинственный мир театральных кукол (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном кукольном театре в Баку состоялось открытие выставки "Польское кукольно-театральное искусство" фотографа и арт-куратора Айдына Садыхова, сообщили Trend Life в театре.

Экспозиция является совместным проектом посольства Польши и Азербайджанского государственного кукольного театра.

Целью организации мероприятия, проводимого при поддержке министерства культуры Азербайджана, является ознакомление с творческой деятельностью представителей кукольных театров двух стран, установление совместных творческих связей.

На открытии выставки присутствовали руководители и представители посольств Мексики, Словакии и Чили в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства Азербайджана.

В своем выступлении посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски рассказал о связях в области культуры между двумя странами и сотрудничестве в сфере театрального искусства.

Выразив признательность организациям-партнерам в связи с проведением выставки, посол отметил, что подобные мероприятия вносят вклад в сотрудничество между нашими народами в областях культуры, театра и искусства.

Было отмечено, что кукольное искусство в Польше имеет древнюю историю, а также подчеркнуто, что в стране действуют многочисленные государственные и независимые коллективы кукольных театров, которые сохраняют разные художественные традиции.

Советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков отметил, что выставка – это прекрасная возможность познакомиться с театральным и кукольным искусством Польши.

Говоря о том, что театр обладает объединяющей силой как наиболее универсальная и эффективная форма творчества, он подчеркнул важность сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Отметим, что в экспозицию вошло более 20 работ, созданных фотографом Айдыном Садыховым в разных кукольных театрах Польши.

Данная выставка, предоставляющая уникальную возможностью познакомиться с историей и развитием кукольного искусства в Польше, является результатом посещения фотографом Айдыном Садыховым знаменитых кукольных театров – театра "Baj" в Варшаве и театра "Groteska" в Кракове. Все куклы, представленные на фотографиях, изготовлены вручную и имеют высокую художественную ценность.

Отметим, что у Польши долгая и интересная история кукольного искусства. История первых кукольных представлений берет свое начало еще в XV веке.

В настоящее время почти в каждом городе Польши есть свой кукольный театр. Самые известные из них расположены в таких городах, как Варшава, Краков, Лодзь, Щецин, Ольштын, Торунь, Белосток, Вроцлав, Ополе, Слупск, Ломжа и Люблин. Большинство этих театров не ограничивается постановкой только детских кукольных спектаклей, они ставят и многочисленные кукольные спектакли для взрослой зрительской аудитории.

Выставка функционирует в течение пяти дней.

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