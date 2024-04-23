В Гяндже состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию Сулеймана Алескерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Торжественная церемония закрытия проекта "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), посвященного 100-летию видного композитора, народного артиста Азербайджана Сулеймана Алескерова, состоялась в Гяндже, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Проект организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры Азербайджана, Центрально-Аранским, Ширван-Сальянским, Шеки-Загатальским, Газах-Товузским региональными управлениями культуры.

На торжественном закрытии присутствовали государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, члены семьи композитора, заслуженные артисты Азербайджана Таир и Джабир Имановы.

Перед мероприятием была представлена фотовыставка, отражающая жизнь и творчество композитора.

На закрытии выступили оркестр народных инструментов филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Хаяла Гахраманова, народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженные артисты Турал Абдуллаев, Кямаля Тагизаде, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, исполнители Гая Насибзаде, Али Мамедов, Рустам Джафаров, Магеррам Гасымов, Самира Гаджиева, Муса Байрамов, Азер Вердиев, Замина Нуриева, Айсель Гасанова, Байрам Узеирова, которые представили композиции Сулеймана Алескерова.

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Сулейман Алескеров родился 22 февраля 1924 в городе Шуша. В 1948 году, окончив с отличием Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная консерватория), он становится директором Бакинского музыкального училища. С 1949 по 1951 год - художественный руководитель оркестра Комитета кинематографии Азербайджана. В 1951-1952 годах - руководитель ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева ). В 1954-1956 годах - начальник управления по делам искусства министерства культуры Азербайджана. С 1956 по 1958 годы - дирижер оркестра азербайджанских народных инструментов. С 1958 года он являлся преподавателем, а с 1968-го - доцентом консерватории. В 1958-1960 годы - художественный руководитель Республиканского комитета по телевидению и радиовещанию, затем на протяжении 11 лет, с 1960 по 1971 годы - директор и главный дирижер Театра музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

С 1970 года Сулейман Алескеров возглавлял учебно-методический совет по музыкально-эстетическому воспитанию при министерстве просвещения Азербайджанской ССР. С 1991 по 2000 годы - директор Шушинского филиала консерватории, созданного по его же инициативе.

Сулейман Алескеров написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз".

Он также является автором ряда учебных пособий для общеобразовательных школ.

Сулейман Алескеров скончался 21 января 2000 года.

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