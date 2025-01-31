Чудесное преображение в Баку - волшебные декорации, превращение куклы в принца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Балет "Щелкунчик" живет на театральной сцене с 1892 года - и все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" раз за разом получает новые оригинальные воплощения. Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ спектакля, поставленного заслуженным артистом России, сообщает Trend Life.

Именно эта сказка для детей и взрослых вот уже много десятилетий считается самым лучшим началом Нового года. Превращение Щелкунчика-куклы в прекрасного Принца каждый раз ждешь с особым волнением и по-детски радуешься. В чём же магия "Щелкунчика"? Искренняя вера в то, что именно в волшебную пору Новогодней ночи и Рождества может сбыться самое невероятное желание, произойти чудо, главное - если любишь всем сердцем. Но лучшее произведение требует прекрасного воплощения и коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил зрителям завораживающе восхитительный мир самой волшебной сказки.

Режиссёр спектакля Руслан Пронин, автор либретто России (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа) и хореографической редакции (с использованием хореографии Р.Ахундовой, М.Мамедова, Ю.Григоровича, В.Вайнонена) признаётся, что со сказками Гофмана познакомился уже в более зрелом возрасте и не считает их исключительно детской литературой. Однако "Щелкунчика" он полюбил бесконечно. У каждого художника свой почерк, свои краски, своё отношение к персонажам. Вдохновенная музыка Петра Чайковского, волшебные декорации и мастерство главных героев спектакля создали прекрасный вечер классического искусства, встреченный овациями публики.

Дирижер - заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик – академик Российской художественной академии Дмитрий Чербаджи, исполнительный художник –заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

В спектакле сыграли - Эдвард Аразов, Аян Эйвазова, Сабина Абдуллаева, Илья Манаенков, Анар Микаилов, Сеймур Гадиев, Мирайдын Абдуллаев, Мехман Марданов, Юлия Ферштандт, Диляра Ковальчук, Нурлан Расулов и другие.

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