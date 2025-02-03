Отмечен юбилей человека-оркестра из мира азербайджанского кино Арифа Сафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер, посвященный 80-летию заслуженного работника культуры, кинопродюсера Арифа Сафарова, сообщает Trend Life.

На открытии директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев представил юбиляру поздравительные письма министерства культуры Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджана и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Было отмечено, что трудовая деятельность Арифа Сафарова на киностудии “Азербайджанфильм” началась с 1969 года, и за эти годы он работал со многими именитыми режиссерами и актерами. Работал в таких фильмах как “Qayınana”, “İstintaq”, “Qəribə adam”, “Qızıl uçurum”, “Bağlı qapı”, “Asif, Vasif, Ağasif”, “Musiqi müəllimi”, “Pəncərə”, “Etiraf”, “Ağ atlı oğlan”, “Özgə vaxt”, “Dolu” и другие. В свое время был удостоен звания “Отличник кинематографии СССР”.

Выступившие заслуженные деятели искусств Энвер Аблудж, Эльчин Мусаоглу, Мушфиг Хатамов, заслуженные работники культуры Азер Гулиев, Юсиф Шейхов, Надир Алиев, заслуженный артист Джаваншир Хадиев, продюсер Тофиг Мусаев, директор Киноцентра "Низами" Али-Саттар Гулиев, председатель Общества женщин YAP Ясамальского района Гульнара Амиргулиева отметили роль юбиляра в развитии национального кинематографа, передали свои поздравления.

Кинопродюсер - это не просто посредник между творческой группой и финансовыми инвесторами, а настоящий человек-оркестр, который держит в руках все нити управления кинопроектом, воплощает в жизнь видение режиссера, обеспечивая при этом, чтобы проект был не только творчески выразительным, но и финансово успешным. На кинопродюсера возлагается очень большая работа и ответственность в реализации проекта, и среди задач - найти финансирование для проекта, участие в выборе сценария или его разработке, помощь в кастинге, участие в производстве картины, постпродакшне, маркетинговой стратегии и т.д.

Были представлены кадры из кинофильмов, Ариф Сафаров выразил благодарность за организацию мероприятия.

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