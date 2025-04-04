Страх черного цвета художника-карикатуриста Байрама Гасымханлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялась презентация книги-каталога "Графика" и открытие выставки "Qara rəngin zəhmi" (Страх черного цвета) члена Союза художников Азербайджана, старшего преподавателя Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства (АГУАС), педагога, художника-графика, карикатуриста Байрама Гасымханлы, сообщает Trend Life.

Выступившие искусствовед, ведущий специалист Национального музея искусств Азербайджана, докторант НАНА, автор письменного текста "Qara rəngin zəhmi" Асад Гулиев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, члены Союза художников Азербайджана, преподаватели АГУАС, художник-графический дизайнер Маис Алиев, Огтай Муртузаев, заслуженный педагог Яшар Самедов, доцент Диляра Вахабова поделилась своими взглядами на творчества Мастера.

Байрам Гасымханлы родился в 1946 году в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и Тбилисской государственной художественной академии. С 1978 года является членом Союза художников Азербайджана. С 1982 года работает в качестве педагога-художника. С 1984 года возглавляет Бакинский клуб "Эксилибрис". С 2006 года является членом Азербайджанской группы FECO (Международной федерации организаций карикатуристов) и членом Объединения художников-карикатуристов Азербайджана. Карикатурой увлекся еще будучи студентом, в 70-е годы публиковал свои работы на страницах журнала "Кирпи", а первую свою работу посвятил плохим дорогам родного поселка Балаханы. В последние годы работает в основном в графике.

"В жизни есть немало вещей, которые хочется передать на холсте, но графикой не все выразишь, как и реализмом, а вот карикатуре это под силу. Посредством нее можно показать серьезные проблемы, заставить задуматься, а иногда просто рассмешить. Не каждый художник может создать карикатуру, это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Самое главное, что у карикатуры должны быть идея, оформление и техника. Ее должен уметь прочесть любой человек в любой точке мира. Сейчас карикатура обычно выходит без названия и без комментария - именно для того, чтобы любой мог ее понять. Художник должен суметь передать свою мысль остроумно и с сарказмом - только в этом случае его работа станет интересной. А темы - они повсюду, главное научиться видеть их вокруг себя. Я, как правило, изображаю то, что меня волнует в тот или иной момент или к чему я не могу остаться равнодушным", - говорит Мастер.

На мероприятии прошла автограф-сессия издания.

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