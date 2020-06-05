Всемирно известный художник о введении жестких мер карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Согласно постановлению Кабинета министров от четвертого июня 2020 года в рамках ужесточения особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, гражданам запрещается покидать места проживания и нахождения с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня. Этому решению способствовало увеличение числа зараженных вследствие безответственности и недисциплинированности ряда граждан, систематически нарушавших режим карантина.

Всемирно известный художник, обладатель международных и государственных наград разных стран, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, кавалер ордена "Шараф", народный художник Азербайджана, Сакит Мамедов в интервью Trend Life отметил важность принятого решения для предотвращения массового распространения коронавируса и направленного во благо здоровья граждан страны.

"Глобальная пандемия коронавируса затронула все страны, приведя к невиданным потрясениям, экономическому упадку, миллионам зараженных и сотням тысяч жертв. Введение жестких мер карантина оправдано и своевременно. Нашим государством делается все для борьбы с коронавирусом, что стало примером для многих стран мира и высоко оценено ВОЗ. Иногда человеку трудно управлять одной своей семьей, а нашему государству необходимо более десяти миллионами. Наше правительство знает - что и как делать, и в этом мы должны и обязаны поддерживать все решения. Для принятия последних работает очень большая команда из специалистов, которая анализирует и сопоставляет различные показатели. По большому счету, это несет очень большой урон экономике и материальным благам людей, но здоровье нации превыше всего. Это надо понимать и по достоинству оценивать! В такие дни каждому необходимо обладать особой социальной ответственностью перед страной и народом, своими семьями, друзьями, соседями, коллегами и т.д. В эти тяжелые дни мы должны быть вместе, чтобы скорее добиться победы над коронавирусом", - отметил Сакит Мамедов.

По словам мастера кисти, если каждый из нас будет оберегать свои семьи от пандемии, этим он принесет большую пользу всему обществу.

"Я всегда говорил, что одна из самых худших черт – это зависть. Но в последнее время пришел к мысли, что самым разрушительным все же является безответственность. Потому что, если зависть разрушает самого человека, то безответственность - весь окружающий мир. И это очень серьезный фактор для развития любого общества. Что мы и видим сегодня, когда безответственные люди фактически способствуют распространению опасной болезни. Неужели так трудно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства, чаще мыть руки с мылом? Вовсе не сложно, тем более, когда идет речь о здоровье всех граждан страны. Это же временные трудности, но когда этот процесс затягивается из-за таких людей, то может привести к очень печальным последствиям, которые мы наблюдали в других странах. Два года назад я был в Бергамо – прекрасном историческом городе Италии, который взрастил мировых личностей, и теперь ужаснулся, когда увидел, во что превратился этот город после массовых жертв пандемии - такой веселый и добрый город окрасился в траур! Мне было очень больно видеть это! Я постоянно общаюсь с друзьями и коллегами из разных стран и все рассказывают об очень тяжелых последствиях пандемии. Поэтому мы должны беречь свои города, регионы, села, каждый дом и семью. Нельзя жить на "авось" и "все обойдется", "меня это не коснется"", - сказал Сакит Мамедов.

По словам художника, Всевышний дал разум каждому человеку, чтобы он правильно оценивал ситуацию.

"Всевышний даровал людям все блага земли, и посредством самих же людей посылает нам предостережения, чтобы мы не заболели и об этом постоянно говорится. Что еще надо? Неужели не хотите оставаться здоровыми и вернуться к нормальной жизни? Я изучал психологию и знаю, что есть такие упрямые люди, которые стараются делать все наоборот. Если таким людям сказать – делайте что хотите, они наоборот запрутся в своих домах. Кому они делают хуже? На днях проезжал мимо бульвара – сколько там было людей, никогда столько не видел. Что происходит? Карантин же продолжается, коронавирус продолжает приносить новые жертвы, нельзя такого массового скопления людей в одном месте, что и приводит к увеличению числа зараженных. Неужели так трудно потерпеть пару месяцев? Несчастные врачи месяцами не видят свои семьи, работая в очень сложных условиях, в душных защитных костюмах, рискуя жизнью и здоровьем. Не жалеете себя, хотя бы подумайте о них! Так следуйте же необходимым предписаниям. Это очень сложный период, берегите себя и свои семьи!", - добавил Сакит Мамедов.

Согласно постановлению, на субботу – воскресенье введен полный запрет выхода на улицу граждан (кроме занятых в службах жизнеобеспечения страны, для участия в похоронных церемониях близких родственников), полный запрет на движение общественного и частного транспорта, будут закрыты все торговые центры, магазины, аптеки и другие объекты. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться. На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 2707 больных коронавирусом. Состояние 64 из них тяжелое, 78 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. По состоянию на 4 июня, в Азербайджане всего выявлено 6522 случая заражения коронавирусом. 3737 человек выздоровели, 78 скончались. 2707 инфицированных продолжают лечение. Проведено 322 тысячи 574 теста на выявление коронавируса.

(Автор: Вугар Иманов)