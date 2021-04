Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния

БАКУ /Trend Life/ - Профессор Рэдфордского университета (Radford University )Агида Манизаде путем голосования избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния (США), сообщает Trend Life.

Агида Манизаде родилась в Баку, с отличием окончила Азербайджанский государственный университет, College of William and Mary (один из самых старинных и почетных вузов США, основан в 1693 году), University of Virginia (входит в тройку лучших государственных университетов в США). Является профессором факультета математики и статистики Radford University, занимается исследованиями в области знаний учителей математики, преподавания и обучения геометрии и образовательных технологий. Автор многочисленных публикаций, наград, главный редактор рецензируемого журнала Virginia Mathematics Teacher Journal.

Рэдфордский университет - один из восьми государственных университетов, предоставляющих докторские степени. Основанная в 1910 году, Radford University предлагает учебные программы для студентов по более чем 100 специальностям, программы для выпускников, включая MFA , MBA , MA , MS , Ed.S. , Psy.D. , MSW и специализированные докторские программы в области здравоохранения

(Автор: Вугар Иманов)