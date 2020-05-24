Футболист "Вулверхэмптона" Траоре является основной трансферной целью "Ливерпуля"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в приобретении испанского нападающего "Вулверхэмптона" Адама Траоре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает британское издание The Sun.

Стоимость трансфера 24-летнего футболиста оценивается в €67 млн. По информации издания, "Вулверхэмптон" намерен выручить большую сумму от продажи футболиста, в число заинтересованных клубов входят "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Траоре является воспитанником "Барселоны", в Англии он также выступал за "Астон Виллу" и "Мидлсбро". В сезоне-2019/20 он провел 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 10 голевых передач.