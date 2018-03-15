Названа представительница Азербайджана на Miss Supermodel Worldwide в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 летняя Фаина Цукерман, психолог по образованию и экс-ведущая Muz TV, представит Азербайджана на конкурсе Miss Supermodel Worldwide2018, который пройдет с 15 по 28 марта в городе Гургаон (Индия), сообщил Trend Life национальный директор конкурса Пярвиз Азимзаде.

"Фаина Цукерман много готовилась к конкурсу, чтобы достойно представить Азербайджан. Конкурс насыщенный, будут экскурсии по индийским городам в Тадж Махал, насыщенная программа, различные мероприятия. В финальном вечере наша конкурсантка также предстанет в азербайджанской национальной одежде, которая специально создана для этого конкурса. Фаина очень талантливая и целеустремленная, поэтому мы надеемся на успех", - отметил Пярвиз Азимзаде.

Конкурс организован World Beauty Congress с участием представительниц из около сорока стран мира.

Гургаон или Гуруграм - второй по величине город в индийском штате Харьяна. Крупный промышленный и финансовый центр, расположен в 30 км к югу от Нью-Дели. Один из главных городов-спутников столицы страны. В Гургаоне находится множество офисов мультинациональных компаний, город отличается высоким по индийским стандартам доходом на душу населения и сравнительно хорошо развитой инфраструктурой. Сегодня, Гургаон является одним из наиболее важных аутсорсинговых центров. Здесь разрабатывается программное обеспечение, информационные технологии, размещаются колл-центры ведущих компаний. Такие транснациональные компании как Coca-Cola, Pepsi, IBM, American Express, Agilent Technologies,Microsoft, и Bank of America, выбрали Гургаон для размещения их штаб-квартир в Индии.

(Автор: Вугар Иманов)

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