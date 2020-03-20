Азербайджанские звезды отмечают Новруз в национальных костюмах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

В связи с праздником на своих страницах в социальных сетях звезды эстрады, актеры, телеведущие, медийные личности делятся фотографиями в национальных азербайджанских костюмах.

Представляем читателям Trend Life фотографии азербайджанских звезд в национальной одежде, опубликованные в социальной сети. Среди звезд, которые опубликовали фотографии - руководитель Центра азербайджанского национального костюма и комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане) Гюльнара Халилова, поэтесса и писательница Нармина Мамедзаде, исполнительницы - сестры Севиль и Севиндж Сафаровы, телеведущий и актер Илькин Гасани, актеры Ниджат Рагимов, Илькин Мисгерли, Эльшан Оруджев, представительница Азербайджана на "Евровидении-2014", певица Диляра Кязимова, продюсер и телеведущий Тарых Алиев, спортивный комментатор, ведущий спортивных телепередач Санан Шафизаде, телеведущие Гюнай Елмаргызы, Вюсаля Ализаде и Пярвин Аскерли.

(Автор: Джани Бабаева.)