Известный европейский манекенщик рассказал о совместной работе с Айгюн Кязымовой

БАКУ /Trend Life/ - Известный европейский манекенщик Мариан Драган получил роль в новом видеоклипе народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

Клип, съемки которого прошли в Турции, будет представлен в скором времени. Режиссером видеопроекта является Селим Акар.

"Мне очень понравилось работать с Айгюн Кязымовой. Благодарю всех, кто причастен к этому прекрасному проекту", - подчеркнул Драган.

Отметим, что уроженец Румынии Мариан Драган является постоянным участником модных показов известных Домов моды, модных брендов одежды, широко известен съемкой в фотопроекте с Пэрис Хилтон.

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