Бредовая затея Еревана поиграть в «войнушку» с Баку напоминает агонию - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Голословные заявления, озвученные в Ереване об объявлении условной войны Азербайджану, иначе как ничем не обеспеченным популизмом и бредом не назовёшь.

Такое мнение высказал Trend в пятницу известный российский политолог Евгений Михайлов, комментируя информацию в данном контексте, размещенную на сайте Национального собрания Армении, а также реакцию российской стороны на этот факт.

Напомним, что ранее Национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны.

По словам российского политолога, подобные заявления армянской стороны напоминают некую агонию, когда Ереван приходит к мысли о том, что победы военным путем никогда не будет в силу того, что Азербайджан готов и силен как никогда, и что малейший повод приведет к законному ответу и соответственно возврату оккупированныхазербайджанских территорий.

По оценкам Михайлова, реакция МИД России на такие «воинственные» заявления Еревана достаточно мягкая, но твердая.

«Посыл Москвы к Еревану выглядит примерно так: мол, вы там потише, а то мы подумаем, что вы серьёзно решили поиграть в «войнушку», - сказал политолог.

По его словам, подобные действия Еревана будут расцениваться как нарушение политики России по сохранению стабильности в регионе.

"Мы видим, что Москва всеми силами пытается сохранить лицо Еревана перед собой же. Дескать, ну что вы как дети малые - побуянили, поборолись с противниками бархатной революции и хватит, пора приступать к конструктивному диалогу. Что и происходит пока, хотя, на мой взгляд - это видимость, и на самом деле Армения пытается играть со своим историческим союзником», - отметил российский политолог.

Напомним, что накануне в интервью Trend в российском МИД, отвечая на вопрос о влиянии решения парламента Армении об объявлении Азербайджану условной войны в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» на процесс решения конфликта, заявили о том, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть осуществлено без применения силы, исключительно мирным путем.

«В этой связи полагаем наиболее актуальной задачей фокусировку сторон на активизации переговорного процесса, о которой была достигнута договоренность на саммите по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Женеве в октябре 2017 года», - сказали в МИД России.

Конфликт между двумя южно - кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

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