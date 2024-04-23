Французского журналиста армянского происхождения не пустили в Армению

БАКУ /Trend/ - Французскому журналисту армянского происхождения Лео Николяну был запрещен въезд в Армению.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Согласно информации, в знак протеста, Николян объявил голодовку в аэропорту Звартноц.

"Я не уеду из Армении, объявляю голодовку прямо здесь, в отделе паспортного контроля аэропорта Звартноц. Без предъявления решения, без обоснования мне запретили въезд на родину. Я отсюда не уеду, сколько бы меня ни уговаривали сесть в самолет и бесплатно вернуться обратно", - сказал журналист.

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