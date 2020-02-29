БАКУ/Trend/ - Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Сегодня утром в Грузии был подтвержден третий случай заражения коронавирусом. Больной является гражданином Грузии, приехавшим из Ирана. Вчера он прибыл в Грузию, на границе у него была зафиксирована температура и его перевели в инфекционную клинику. Результат анализа на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным», - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, состояние всех трех пациентов удовлетворительное, они продолжают лечение в боксированном отделении.

«Их общее клиническое состояние удовлетворительное», - сказал Гамкрелидзе.

26 февраля в Грузии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа. В пятницу в Грузии подтвердили второй случай заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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