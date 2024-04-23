Премьер-министр Грузии посетит с визитом Венгрию

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Венгрию 24–25 апреля, где примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), также известной как анти-ЛГБТ конференция, передает Trend.

В прошлом году на этой конференции участвовал Ираклий Гарибашвили, который назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "боевым христианином" и обещал поддерживать традиционные ценности вместе с ним.

После смены Гарибашвили на посту премьера Ираклием Кобахидзе, в правительстве Грузии продолжают считать Орбана своим единомышленником и главным союзником в Европе.