Власти Индии планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения

7 сентября 2019 18:30 (UTC+04:00)

Власти Индии по многочисленным просьбам туристов планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения, сообщает Lonelyplanet, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среднем, Тадж-Махал ежедневно посещают 22 тысячи человек. Иногда это число достигает 50 тысяч в день. Для решения этой проблемы ввели штрафы за слишком длительное пребывание в мавзолее - запрещено находиться внутри более трех часов. Но теперь местные власти хотят открыть Тадж-Махал для туристов после захода солнца.

На данный момент посетить белый мавзолей ночью можно лишь пять раз в месяц: в полнолуние, в две ночи перед ним и после него.

"Мы получили много запросов на то, чтобы Тадж-Махал был открыт в ночные часы. Мы хотим реализовать эту идею", - сказал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.

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