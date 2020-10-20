Зонд OSIRIS-REx попытается забрать грунт с астероида Бенну

Космический зонд OSIRIS-REx предпримет во вторник первую попытку забора образца грунта с астероида Бенну, однако о том, насколько успешной окажется эксперимент, станет известно лишь несколько дней спустя. Об этом сообщила в понедельник руководитель программы OSIRIS-REx, представитель аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Бет Бак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последний набор команд для зонда проходит проверку и будет направлен на борт в ближайшее время, - сообщила она. - Во вторник около 11 часов утра по времени восточного побережья США начнется маневр схода зонда с орбиты вокруг астероида, будет развернута штанга с прибором для забора образца грунта". На этом этапе, пояснила она, солнечные батареи зонда будут развернуты так, чтобы не мешать маневру.

В 18:12 штанга коснется поверхности астероида в точке "Найтингейл" всего на 16 секунд. В этот момент произойдет выброс из одной из трех находящихся на штанге капсул с азотом, и под воздействием этого газа частицы грунта диаметром около 2 см оторвутся от поверхности и будут втянуты устройство для забора пробы. Сразу после этого зонд начнет маневр ухода от астероида.

Информация о завершении маневра поступит в центр управления во вторник вечером, пояснила она. Однако данные о том, сколько именно грунта удалось забрать, поступят, вероятно, в субботу. Эксперты рассчитывают, что удастся собрать по крайней мере 60 грамм грунта. В случае, если первая попытка забора грунта будет неудачной, вторая попытка будет осуществлена позднее в точке "Оспри". Капсула с собранным грунтом будет доставлена на Землю в 2023 году.

Участок на поверхности астероида Бенну, получивший обозначение "Найтингейл" представляет собой кратер диаметром около 20 метров в северной части астероида. Его дно покрыто мелкими обломками, но у стены кратера есть и несколько крупных глыб, размеры которых превышают 7 метров.

Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря 2018 года и осуществила съемку всей поверхности астероида.

Как отметила руководитель департамента планетологических исследований NASA Лори Глейз, "астероид - это своеобразная капсула времени, которая хранит информацию о времени возникновения Солнечной системы". Исследование малых небесных тел, добавила она, "помогут лучше понять процесс формирования планет, а также процесс возникновения и эволюции жизни на Земле".