Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за $2,4 млрд

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas объявил о заключении соглашения о продаже дочернего подразделения Reebok американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group на сумму до €2,1 млрд (примерно 2,46 млрд долларов). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Adidas.

"Adidas объявил сегодня, что заключил окончательное соглашение о продаже Reebok Authentic Brands Group на общую сумму до €2,1 млрд. При этом большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом", - отмечается в сообщении. Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года. Adidas планирует разделить основную часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия, со своими акционерами.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха", - отметил генеральный директор Adidas Каспер Рорштед.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности.