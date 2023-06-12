БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Как сообщают итальянские СМИ, он скончался в миланской больнице Сан-Раффаэле.

В апреле он проходил лечение от легочной инфекции, связанной с ранее нераскрытым случаем хронического лейкоза.

Берлускони занимал пост премьер-министра Италии с 1994 по 2011 год, возглавляя четыре правительства. Он возглавлял правоцентристскую партию "Вперед, Италия", которая после сентябрьских выборов сформировала коалицию с партией премьер-министра Джорджии Мелони. Сам Берлускони был избран в верхнюю палату итальянского парламента - Сенат.