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Израильская армия уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в секторе Газа

В мире Материалы 28 декабря 2023 00:13 (UTC +04:00)
Израильская армия уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия обнаружила и уничтожила три шахты туннелей, принадлежащие ХАМАС в районе больницы "Ар-Рантиси" в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, туннельные шахты глубиной в десятки метров были соединены с сетью подземных туннелей, которые проходили под больницей и вели в центр города Газа.

Отмечается, что туннели также служили командными штабами для военных операций и террористических атак на севере сектора Газа.

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