Израильская армия уничтожила три шахты туннелей ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Израильская армия обнаружила и уничтожила три шахты туннелей, принадлежащие ХАМАС в районе больницы "Ар-Рантиси" в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, туннельные шахты глубиной в десятки метров были соединены с сетью подземных туннелей, которые проходили под больницей и вели в центр города Газа.

Отмечается, что туннели также служили командными штабами для военных операций и террористических атак на севере сектора Газа.