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Стоимость биткойна превысила $45 тыс.

В мире Материалы 2 января 2024 05:49 (UTC +04:00)
Стоимость биткойна превысила $45 тыс.

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ходе торговой сессии стоимость биткойна впервые с 5 апреля 2022 года преодолела отметку в $45 тыс., свидетельствуют данные платформы Coindesk, передает Trend.

По последним данным цена биткойна достигла уровня $45 374.

Биткойн представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основанную на технологии блокчейн, и может быть "добыт" (эмитирован) любым участником системы, создавая новые блоки. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сейчас большая часть биткойнов уже "добыта".

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