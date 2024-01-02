Стоимость биткойна превысила $45 тыс.

БАКУ /Trend/ - В ходе торговой сессии стоимость биткойна впервые с 5 апреля 2022 года преодолела отметку в $45 тыс., свидетельствуют данные платформы Coindesk, передает Trend.

По последним данным цена биткойна достигла уровня $45 374.

Биткойн представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основанную на технологии блокчейн, и может быть "добыт" (эмитирован) любым участником системы, создавая новые блоки. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сейчас большая часть биткойнов уже "добыта".