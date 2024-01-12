Хуситы примут ответные меры в случае авиаударов по Йемену

БАКУ /Trend/ - Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена примет ответные меры в случае авиаударов со стороны США и Великобритании.

Как передает Trend, об этом сказал представитель движения.

"Мы ответим, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену", - заявил он.

Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил в своем аккаунте в в соцсети X, что в ночь с 11 на 12 января Великобритания и США могут провести воздушные удары по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене.