Ирак проверит данные о превышении своей квоты в ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Ирак планирует проверить информацию о превышении своей квоты по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. При подтверждении этой информации страна намерена восполнить излишки производства в течение следующих четырех месяцев, сообщило Министерство нефти Ирака, передает Trend.

Недавно опубликованный ежемесячный отчет ОПЕК указал на добычу нефти в Ираке объемом 4,194 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель превышает разрешенную квоту страны на первый квартал текущего года, которая составляет около 4 миллионов баррелей в сутки. Это включает в себя сокращения добровольной добычи на 211 тысяч баррелей, действующие с мая 2023 года, а также дополнительные ограничения на 223 тысячи баррелей, введенные в январе 2024 года.

Представители Министерства нефти Ирака выразили готовность рассмотреть и проверить данные, представленные вторичными источниками.

Кроме Ирака о намерении компенсировать январское перепроизводство нефти в аналогичный срок заявил Казахстан. По данным S&P Global Commodity Insights, Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с, добыча составила 1,56 млн б/с. На январь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ равнялась 1,468 млн б/с.

В январе вступили в силу новые добровольные сокращения ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран альянса объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года продолжает дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с. Ирак обязался дополнительно сократить производство нефти на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с и Оман - на 42 тысячи б/с. Россия, в свою очередь, увеличила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч б/с.