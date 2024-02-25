Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Torm Thor

БАКУ /Trend/ - Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе.

Как передает Trend , об этом в социальной сети Х сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет по этому судну.

Сариа также заявил, что представители движения осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием дронов.

24 февраля сообщалось, что вооруженные силы США сбили семь противокорабельных ракет хуситов.

До этого движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.